Club Africain vs JSK : sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ? 24 octobre 2025 Ce samedi 25 octobre 2019 à 14h30, le Club Africain affronte la Jeunesse Sportive de Kairouan pour le compte de la 11ᵉ journée du championnat tunisien de football. Le match sera diffusé en direct sur Watania 1. En Continu Marché pétrolier : quelles perspectives après la légère hausse ? Raja Bessais - 24 octobre 2025 Chine-Tunisie : comment la coopération technologique favorise l’innovation en Afrique Raja Bessais - 24 octobre 2025 Comment le théâtre tunisien conjugue tradition, modernité et engagement social ? Raja Bessais - 24 octobre 2025 Festival National du Théâtre Tunisien : appel à candidatures pour les master class 2025 Raja Bessais - 24 octobre 2025 « Aïn al Mahabba » : un concert émouvant en hommage à la grande artiste Soulef Raja Bessais - 24 octobre 2025 A la une PLF 2026 : Ce qu’il faut savoir sur les nouvelles mesures 23 octobre 2025 Gabès : entre diplomatie lente et urgence écologique 22 octobre 2025 Projet de loi de Finances 2026 : Trop d’impôt tue l’impôt, la Tunisie face à l’étouffement économique 21 octobre 2025