Le yen a poursuivi sa baisse jeudi, affecté par les spéculations autour d’un possible report de la prochaine hausse de taux d’intérêt par la Banque du Japon. Au même moment, le dollar stagnait, les investisseurs gardant un œil sur la publication imminente d’un indicateur clé de l’inflation américaine.

La devise japonaise en repli

Vers 19h15 GMT, la monnaie japonaise reculait de 0,36 %, s’échangeant à 152,52 yens pour un dollar. Ce nouveau repli reflète les anticipations du marché selon lesquelles la Première ministre Sanae Takaichi pourrait accroître le déficit national, incitant ainsi la Banque du Japon à retarder son resserrement monétaire.

L’institution monétaire japonaise doit se réunir la semaine prochaine pour examiner la situation économique et statuer sur sa politique de taux, alors que la pression s’intensifie face à une inflation encore modérée et à une croissance fragile.

Le dollar stable avant les chiffres de l’inflation

De son côté, le Dollar index, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier d’autres devises, progressait légèrement de 0,07 %, à 98,97 points.

Les cambistes attendent les données sur les prix à la consommation, reportées à vendredi en raison de la paralysie budgétaire (« shutdown ») aux États-Unis.

La Réserve fédérale américaine (Fed) reste attentive à cet indicateur, essentiel pour ses décisions futures. Son double mandat lui impose de maintenir un marché de l’emploi dynamique tout en stabilisant l’inflation autour de 2 % à long terme.

Marchés de l’or et de l’argent en rebond

Après deux jours de forte correction, les métaux précieux ont retrouvé des couleurs. L’or gagnait 0,90 %, à 4 135,34 dollars l’once, tandis que l’argent progressait de 1,12 %, à 49,03 dollars l’once. Ce mouvement traduit un regain d’intérêt des investisseurs pour les valeurs refuges, dans un contexte d’incertitude monétaire internationale.

Selon l’outil CME FedWatch, les marchés anticipent une baisse d’un demi-point des taux de la Fed d’ici la fin de l’année, ramenant ceux-ci dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.