La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF) et Inetum, groupe international de transformation numérique, ont signé, lundi 21 octobre à Tunis, un partenariat stratégique visant à renforcer les capacités numériques des entreprises adhérentes à la CCITF.

L’accord, paraphé par le président de la CCITF, Khelil Chaibi et le PDG du groupe Inetum, Jacques Pommeraud, prévoit la mise en place de programmes de formation sur des thématiques clés telles que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud computing, la data analytics et les solutions d’entreprise intelligentes. Il comprend également l’organisation conjointe d’événements (séminaires, ateliers, conférences) dédiés à la transformation numérique et au renforcement des compétences professionnelles.

Ce partenariat vise à créer des synergies durables entre les sphères économique, technologique et institutionnelle afin de bâtir un écosystème d’innovation inclusif et compétitif. Au-delà du renforcement des compétences, cet accord a également pour objectif de soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes et franco-tunisiennes, en valorisant les talents locaux et en consolidant la coopération bilatérale dans le secteur du numérique.

« Ce partenariat avec Inetum traduit notre conviction que la digitalisation et l’innovation technologique constituent des leviers essentiels pour le développement économique en Tunisie », a souligné Chaibi lors de la cérémonie de signature.