Le marathon Run For Brave Heart (courir pour un cœur vaillant) met le cap sur Nabeul le 2 novembre prochain pour une journée placée sous le signe du sport, de la solidarité et de la santé cardiovasculaire.

Anis Mabrouki, membre du comité d’organisation, a indiqué que plus de 1 000 participants prendront part à cette deuxième édition, qui comprend trois courses : une épreuve d’1 km pour les enfants, une de 5 km ouverte à tous, et une de 10 km réservée aux coureurs professionnels.

Le parcours du marathon longera la route touristique de Nabeul, a-t-il indiqué dans une déclaration à l’agence TAP, précisant que l’événement s’étalera sur deux jours (1er et 2 novembre) avec la mise en place d’un village médico-sanitaire dédié à la prévention et à la sensibilisation aux risques liés aux maladies cardiovasculaires.

Un grand nombre de cardiologues du secteur public et privé seront présents, et deux ateliers de dépistage gratuit seront mis à la disposition des participants, axés notamment sur le diabète et l’hypertension, deux des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.

Mabrouki a souligné l’importance de l’activité physique “qui doit être ancrée dans la culture et le mode de vie des Tunisiens”, rappelant que le sport joue un rôle essentiel dans la prévention du durcissement des artères, des thromboses et des accidents cardiaques.

Il a ajouté que cette 2e édition s’adresse principalement aux adultes, alors que la 1re édition “Run For Little Heart” (courir pour les petits cœurs), organisée à Carthage, était dédiée aux enfants souffrant de malformations cardiaques congénitales.

Les recettes du marathon “Run For Brave Heart” seront reversées au financement des caravanes médicales et au soutien des efforts de l’État dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, a-t-il souligné.