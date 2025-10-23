L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a organisé ce mercredi une session d’information en ligne sur les incitations à l’investissement dans le secteur agricole en Tunisie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet « Mobi-Tre », financé par l’Agence italienne de coopération pour le développement (AICS) et réalisé en partenariat avec l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

Selon le site Web de l’OTE, l’événement, qui s’est tenu de 14h00 à 16h00 (heure de Tunisie), vise à présenter aux Tunisiens résidant à l’étranger les avantages fiscaux, financiers et administratifs offerts par l’État tunisien pour encourager les investissements dans l’agriculture, un secteur jugé stratégique pour la relance économique du pays.

Animée par des experts de l’APIA, la session a permis aux participants d’obtenir des éclaircissements en temps réel sur les dispositifs d’accompagnement, les facilitations à l’exportation et les mesures de réduction des risques liés aux projets agricoles. Le contenu de la rencontre a été élaboré à partir des besoins exprimés par les Tunisiens de l’étranger dans le cadre d’une récente enquête, afin de mieux cibler leurs attentes entrepreneuriales.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des efforts visant à mobiliser la diaspora tunisienne comme levier de développement économique, notamment à travers des projets concrets dans des secteurs porteurs comme l’agriculture.