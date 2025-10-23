L’Arab Tunisian Bank (ATB) a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. La banque affiche une évolution contrastée entre la progression des dépôts et un léger repli des crédits.

Crédits en léger recul

À fin septembre 2025, les crédits nets de provisions et d’agios réservés ont atteint 5.216,6 millions de dinars, contre 5.399,4 millions de dinars un an plus tôt. Cette baisse traduit une diminution du volume global des financements accordés à la clientèle sur un an.

Dépôts en hausse soutenue

Les dépôts de la clientèle ont progressé à 6.831,4 millions de dinars au 30 septembre 2025, contre 6.272,8 millions de dinars à la même période de 2024. Cette évolution positive, de près de 559 millions de dinars, reflète une amélioration de la collecte des ressources, notamment sur les comptes à vue et d’épargne.

Les dépôts à vue ont augmenté de 6,04 %, pour atteindre 2.070,1 millions de dinars, tandis que les dépôts d’épargne ont progressé de 6,74 %, à 1.858 millions de dinars. Ces hausses traduisent une confiance renforcée des déposants et une mobilisation accrue des ressources domestiques.

Progression du produit net bancaire

Les produits d’exploitation bancaire se sont établis à 609 millions de dinars, contre 585,1 millions de dinars un an auparavant, soit une progression de 4,08 %. En parallèle, les charges d’exploitation bancaire ont augmenté de 6,17 %, atteignant 328,7 millions de dinars à fin septembre 2025.

Le produit net bancaire (PNB) ressort ainsi à 280,3 millions de dinars, légèrement supérieur aux 275,5 millions enregistrés à la même période de 2024.

Hausse des charges opératoires

Les charges opératoires de l’ATB ont atteint 197,4 millions de dinars, contre 174,8 millions de dinars un an plus tôt. Cette hausse reflète l’évolution des coûts de fonctionnement de la banque.

