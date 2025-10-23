La société City Cars (KIA), concessionnaire automobile en Tunisie, a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. L’entreprise enregistre une progression de ses revenus, une baisse de ses charges financières.

Revenus en légère progression

Au terme des neuf premiers mois de 2025, les revenus de City Cars se sont établis à 271,421 millions de dinars, contre 262,943 millions de dinars sur la même période en 2024. Cette hausse de 3,2 % traduit une évolution stable de l’activité commerciale.

Les produits des placements ont atteint 7,151 millions de dinars, en hausse de 4,3% par rapport à 2024. Cette performance reflète une meilleure valorisation des placements financiers de l’entreprise.

Charges financières en nette baisse

Les charges financières nettes ont reculé à 1,948 million de dinars, contre 3,056 millions de dinars un an plus tôt, soit une diminution de 36,3 %. Cette évolution traduit une amélioration du coût de financement et une meilleure gestion de la structure financière.

Trésorerie en forte contraction

La trésorerie de City Cars s’est établie à 38,715 millions de dinars à fin septembre 2025, contre 67,658 millions de dinars un an auparavant, marquant une baisse de 42,8%.

Effectif renforcé et hausse des charges de personnel

L’effectif de la société a atteint 97 employés au 30 septembre 2025, contre 73 collaborateurs à la même date de 2024, soit une hausse de 32,9 %. Cette évolution résulte principalement de l’intégration du personnel intérimaire au sein de la structure permanente.

Conséquence directe, les charges de personnel ont progressé de 11,7 %, passant de 3,087 millions de dinars à 3,447 millions de dinars sur un an.

