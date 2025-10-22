Une cellule régionale regroupant l’ensemble des municipalités du gouvernorat de Bizerte a été mise en place pour consolider les efforts de préservation et d’amélioration de l’environnement à l’échelle de la région, a annoncé le secrétariat du gouvernorat lors d’une réunion sectorielle tenue, mercredi, à Bizerte.

Supervisant la séance, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a souligné que la gestion municipale et environnementale constitue une responsabilité collective et un effort continu qui ne saurait se limiter à des actions ponctuelles.

La nouvelle cellule se composera de 34 agents et cadres municipaux issus de l’ensemble des communes du gouvernorat.

Elle mettra en œuvre un plan d’action axé sur l’entretien régulier des routes et trottoirs, l’élimination des points noirs, l’embellissement des carrefours et des entrées de villes, ainsi que sur d’autres interventions périodiques et exceptionnelles.

Parallèlement, les campagnes municipales conjointes de nettoyage seront relancées dès la semaine prochaine, en coordination avec le projet « Bab Bab » de collecte des déchets ménagers.

Le gouverneur a également appelé les municipalités à renforcer leurs moyens logistiques et techniques, à allouer les crédits nécessaires dans le cadre des budgets 2026, et à recourir davantage aux outils numériques pour le suivi des opérations et la communication avec les acteurs locaux, associatifs et citoyens.

La réunion a, par ailleurs, permis d’examiner les principales difficultés financières, logistiques et humaines rencontrées par les communes et d’identifier des solutions concertées avec les autres services de l’État.