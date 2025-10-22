Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées organise tout au long du mois d’octobre, des caravanes de santé, des rencontres de sensibilisation et des consultations médicales pour la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein et “l‘Octobre Rose“.

Le ministère a indiqué, dans un communiqué publié mardi, que les commissariats régionaux des affaires de la femme et de la famille poursuivent, en collaboration avec les services de l’Office national de la famille et de la population (ONFP) les structures régionales et les associations partenaires, l’organisation de rencontres de sensibilisation sur le cancer du sein et des consultations de terrain et mobiles au profit des femmes et des filles dans les différentes régions du pays, en particulier dans les zones rurales et prioritaires.

Dans ce cadre, le ministère a organisé au centre national de l’informatique pour enfants une journée de sensibilisation sur la lutte contre le cancer du sein et des consultations gratuites aux femmes, cadres et agents du ministère et de ses différentes structures.

Cette journée, organisée en collaboration avec l’Office national de la famille et de la population, a comporté des consultations gratuites réalisées par une équipe médicale et paramédicale spécialisée dans le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l’utérus, ainsi que des manifestations de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein.

Cette journée a pour objectif de renforcer la lutte contre le cancer du sein et le dépistage précoce, selon le même communiqué.