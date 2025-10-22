Quatorze spectacles produits en 2025 sont au menu de la 3ème édition du festival national du théâtre tunisien, « Saisons de la création », qui aura lieu entre Tozeur et Tunis. Placée sous le signe de la décentralisation culturelle et du renouveau de la scène théâtrale nationale, cette édition 2025 dont le coup d’envoi est prévu à Tozeur verra la création des « Rencontres théâtrales du sud ».

Prévu du 24 octobre au 8 novembre 2025, ce festival est consacré exclusivement aux productions théâtrales tunisiennes produites par des compagnies publiques et privées. Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce rendez-vous annuel est organisé par le Théâtre national tunisien (TNT) en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA).

La 1ère édition des ”Saisons de la création” avait eu lieu, du 7 au 14 novembre 2023, à l’occasion du 40e anniversaire de la création du TNT (1983-2023). La 2ème édition s’est déroulée du 7 au 14 novembre 2024.

« Saisons de la création » débarque à Tozeur

Le programme de cette édition 2025 a été dévoilé, mardi, au cours d’un point de presse tenu au 4e art à Tunis, en présence de Moez Mrabet, Directeur général du TNT, Abdelwahed Mabrouk, directeur du Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur, et Abdelhalim Messaoudi, directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique de Tunis.

Le festival « Saisons de la création » se déroulera à Tozeur du 24 au 30 octobre 2025, avec au line-up des représentations théâtrales et des rencontres intellectuelles.

Du 1er au 8 novembre, le festival débarquera à Tunis où seront présentés 14 spectacles dans le cadre de la compétition officielle. Prévus à la salle du 4ème art et à l’auditorium du palais du théâtre El Halfaouine, les spectacles en compétition sont tous produits en 2025.

Les quatorze représentations en lice sont les suivantes : « Ad Vitam » de Leila Toubel, « Call Center Tragedy » de NizarSaïdi, « Les Fugueuses » de WafaTaboubi, « La Dame de Kerkoine » de WajdiGaidi et HoussemSahli, « Chute libre » de NaoumanHamda, « Statue en pierre » de Karim Achour, « La Bête en moi (Inside Me) » de Mohamed Barkati, « Waraak (Pet Cats) » d’Ibrahim Aous, « RAR » d’Ezzeddine Bachir, « Laafarta » de Youssef Mars, « Amadgon ou 9 » de MoezGdiri, « Eznouss (Les diables de la boîte) » de Saleh Hammouda, « Faux » d’Abdelkader Ben Saïd et « Sogra » de Hatem Derbal.

Présidé par Mohamed Mediouni, le jury de la compétition officielle est composé de Faiza Mdessaoudi, Salah Felah et Ramzi Azaiez. Les œuvres nominées concourront pour les prix suivants : meilleur spectacle complet, meilleure mise en scène, meilleur texte, meilleure interprétation masculine et meilleure interprétation féminine.

“Les productions théâtrales tunisiennes sont au coeur de cette manifestation compétitive offrant des prix dans le but de valoriser et encourager les nouvelles expériences théâtrales nationales”, a fait savoir Moez Mrabet.

Il a souligné que les spectacles en lice pour les prix de cette 3ème édition “sont majoritairement produits par des compagnies théâtrales privées”. “Ce choix reflète la diversité et l’équilibre dans la carte du réseau des productions théâtrales qui inclus les secteurs public et privé », a-t-il expliqué.

La partie publique sera représentée par des productions du Théâtre National tunisien et un spectacle produit par le Centre des arts dramatiques et scéniques de Nabeul.

« Le coup d’envoi du festival à Tozeur signera l’acte de naissance d’une nouvelle étape pour le théâtre qui fera son retour auprès du public et dans les zones intérieures », a estimé Mrabet.

Cette escale régionale verra la tenue de la première édition des « Rencontres théâtrales du sud », placée sous le thème le théâtre et la ville ‘, qui sera organisée en partenariat avec le Centre des arts dramatiques et scéniques de Tozeur.

Abdelwahed Mabrouk a présenté une sélection de 22 spectacles au programme de cette édition inaugurale dédiée aux spécificités culturelles de Tozeur. Dans l’ambition de toucher un public plus large, les performances seront données dans des espaces non conventionnels des diverses régions de ce gouvernorat du sud célèbre pour son oasis.

En partenariat avec l’Académie Tunisienne des Sciences, des lettres et des Arts Beit Al Hikma, un colloque intitulé “Le Théâtre tunisien : questions d’identité, d’altérité, et représentation de soi – vers une école tunisienne de théâtre » aura lieu les 25 et 26 octobre.

Un numéro spécial autour du théâtre devra paraître, vers la fin de l’année aux éditions de l’Académie. Ce numéro sera consacré à “l’école théâtrale tunisienne”, a fait savoir son directeur Moncef Ben Abdeljelil. Ce partenariat avec le TNT s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de l’Académie sur divers domaines et sa volonté de toucher à toutes les disciplines, a encore dit l’Académicien.

L’Agora des Saisons à Tunis

Après une semaine d’activités à Tozeur, le festival débarquera à Tunis qui abritera les représentations théâtrales en compétition avec une programmation parallèle qui sera organisée en partenariat avec diverses institutions culturelles.

Un nouveau rendez-vous intitulé “L’Agora des saisons” constituera un cercle de discussions dédié aux questions cruciales dans le théâtre national. Le 2 novembre, la bibliothèque Béchir Slama, au 4e art, abritera un colloque intitulé :”L’Agora des saisons, le théâtre tunisien aujourd’hui: réalisations du présent et questions de demain”.

D’éminents chercheurs et hommes de théâtre prendront part à ce colloque qui sera animé par Lotfi Larbi Senoussi et Walid Ddaghsni. Ils aborderont les thématiques suivantes : ” Public du théâtre : diagnostic et alternatives”, “Production théâtrale: Les modèles possibles”, “Distribution et internationalisation: Du local à l’international” et ” La formation comme condition de renouvellement et de continuité”.

Adel Megdiche et Fadhel Jaziri à l’honneur

En partenariat avec le Musée d’Art moderne et contemporain (Macam Tunis), une exposition intitulée “Machhadiyet » (Scènes) sera organisée en hommage au plasticien Adel Megdiche (1949-2022) qui a largement contribué à rapprocher les arts plastiques de la scène théâtrale. L’exposition se tiendra du 1er novembre 2025 jusqu’au 31 janvier 2026, au hall du 4ème Art.

En guise d’hommage à Fadhel Jaziri (1948-2025), un spectacle intitulé “Arboun 3 ” fera la clôture du festival des saisons du théâtre. Du 3 au 7 novembre, un espace baptisé “Ecrans des saisons » accueillera la projection de films et de documentaires retraçant ses principales œuvres théâtrales et cinématographiques.

Artiste, comédien, metteur en scène, producteur de théâtre, de spectacles musicaux et d’œuvres cinématographiques, Fadhel Jaziri est décédé le 11 août dernier à 77 ans. Cet artiste pluridisciplinaire, a réussi, durant cinq décennies, à redessiner les contours de la création artistique dans le pays en naviguant aisément entre théâtre, cinéma et arts de spectacles.

Entre décentralisation, renouvellement et partenariats, le festival “Saisons de la création” ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour les professionnels du théâtre national.