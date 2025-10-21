Les rencontres du sud sur les relations contractuelles de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ont démarré ce mardi et se poursuivront jusqu’au 22 octobre courant à l’institut des régions arides à Kébili.

“Ces rencontres, destinées aux gouvernorats du Sud (Kebili, Sfax, Gabès, Médenine, Tataouine, Tozeur et Gafsa) ont été organisées par la direction régionale de la santé, la direction générale des établissements de santé publics et le centre informatique du ministère de la Santé, en partenariat avec la CNAM”, a souligné le directeur régional de la santé, Jaouhar Mokni dans une déclaration à la TAP.

Y ont pris part, un grand nombre de directeurs et de responsables des établissements de santé, des médecins, notamment parmi les présidents des comités concernés par le thème de ces rencontres, en particulier la question de la facturation.

Mokni a précisé qu’une grande partie du financement des établissements de santé provient de la facturation à la CNAM, relevant qu’elle sera numérisée dans les prochains jours.

Il a noté qu’une expérience pilote sera lancée à l’hôpital régional de Kébili, appelée “E-CNAM” ou facturation instantanée numérique, permettant de déterminer les ressources financières de cet hôpital et de mettre en place un programme de travail pour développer les services de santé offerts par cet établissement aux habitants de la région.

Pour sa part, le directeur des relations contractuelles à la CNAM Lotfi Edheya a relevé l’importance de la numérisation ou de l’échange électronique qui sera mis en œuvre en matière de facturation entre les établissements de santé et les centres régionaux de la CNAM, soulignant que les hôpitaux publics peuvent envoyer leurs factures via une plateforme numérique disponible dans ces établissements de santé.

De son côté, le responsable de la direction générale des établissements de santé Adel Manai a indiqué que des sessions de formation ont été organisées en matière de facturation numérique au profit des responsables dans tous les gouvernorats.