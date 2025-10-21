Les cours du pétrole ont montré peu de variation mardi, les investisseurs évaluant l’impact potentiel des évolutions géopolitiques sur le marché pétrolier mondial. Les prix ont oscillé dans un intervalle étroit, reflétant un équilibre fragile entre l’offre excédentaire et les inquiétudes sur la demande.

Brent et WTI quasi inchangés

Avant midi, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, affichait une quasi-stabilité, perdant seulement 0,05 % pour atteindre 60,98 dollars. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en novembre — dernier jour de cotation —, gagnait légèrement 0,02 % à 57,53 dollars. Ces niveaux restent proches des plus bas constatés depuis plusieurs mois en début de semaine.

Surabondance de l’offre et ralentissement économique

Les prix bas s’expliquent par les préoccupations concernant une surabondance de l’offre, conjuguée à un ralentissement de la croissance économique mondiale. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis accentuent ces craintes, freinant la demande et pesant sur le marché pétrolier.

Prévisions de l’Agence internationale de l’énergie

Dans son dernier rapport mensuel, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) projette un excédent de l’offre pétrolière d’environ 2,2 millions de barils par jour (mb/j) pour 2025. Elle avertit également que cet excédent pourrait atteindre près de 4 mb/j en 2026. Ces chiffres soulignent le déséquilibre croissant entre production et consommation anticipée.

Analyse des experts

Certains analystes estiment que le marché pétrolier est effectivement en situation de surproduction, mais jugent que l’ampleur n’atteint pas les niveaux extrêmes projetés par l’AIE. Cette divergence reflète l’incertitude qui domine le marché face aux facteurs économiques et géopolitiques qui influencent la demande et l’offre à court et moyen terme.