Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint 1451,3 MD à fin septembre 2025, avec 2224 projets déclarés, qui généreraient, une fois réalisés, 23271 emplois, d’après une Synthèse du bulletin de conjoncture des neuf premiers mois de 2025 publiée par l’APII.

Ces investissements se répartissent à raison de 131,2 MD pour le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) en hausse de 9,6%, 342,9 MD pour le secteur des industries Mécaniques et Electriques (IME) (+0,6%), 173,2 MD pour les industries textiles et d’habillement (ITH) (+ 47%) et 36,2 MD pour les Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) (+212,1%).

L’APII a également fait état d’une progression de 68,6% des investissements totalement exportateurs déclarés dans le secteur industriel durant les neuf mois de 2025. Les plus importantes augmentations sont enregistrées dans les secteurs des ICC (578,6%), des ITH (290,7%), des Industries Agroalimentaires (IAA) (96,4%) et des IME (12,7%).

Le total des investissements à participation étrangère (PE) ont atteint 307 MD répartis entre 111 MD d’investissements en partenariat et 196 MD d’investissements 100% étrangers. Les investissements déclarés par des tunisiens s’élèvent à 1144 MD.

Une hausse de 2,5% des exportations du secteur industriel à fin septembre 2025

Les exportations du secteur industriel ont évolué de 2,5% à 42804,9 MD durant les neuf premiers mois de 2025. Ces exportations concernent les secteurs des IAA (4488,2 MD) des IME (22677,9 MD), des industries chimiques (ICH)( 2861,8 MD) et des ITH&ICC (8279,4 MD).

Les investissements déclarés dans les activités de services ont baissé de 5,5% en nombre à 8205 projets et progressé de 18,8% en valeur à 879,9 MD. Ces investissements généreraient 39176 emplois en augmentation de 51,9%. Ils sont répartis entre des projets déclarés par des tunisiens (808,2 MD), des projets mixtes (34,5 MD) et des projets déclarés par des étrangers (37,2 MD).

L’APII a aussi rapporté une hausse de 9,3% des investissements dans les services connexes à l’industrie. Cette hausse résulte principalement de la progression des investissements dans les services de transport (56,4%), les services informatiques (5,5%) et ceux liés à la formation professionnelle (29,5%).

L’APII a précisé que les investissements de 100 MD et plus ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du secteur industriel. D’après l’agence, la prise en compte de ces rares projets biaiserait les tendances.