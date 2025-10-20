Les résultats de l’enquête semestrielle sur l’investissement dans le secteur des industries manufacturières ont révélé une amélioration de l’investissement dans le secteur des industries mécaniques qui passe de 6% au cours du deuxième semestre de l’année 2024 à 23 % pendant la même période de l’année 2025.

Il convient de rappeler que l’enquête sur les investissements et leurs perspectives, menée par l’Institut national de la statistique, vise en particulier à évaluer le développement des investissements actuels dans le secteur au cours du semestre qui précède la réalisation de l’enquête et d’estimer les perspectives de développement de cet investissement au cours de la période suivante, selon les attentes des industriels.

Il est à noter que les exportations des industries mécaniques et électriques ont augmenté de 6,4 % au cours des neuf premiers mois de 2025 par rapport à la même période de l’année précédente, avec une valeur estimée à environ 22,7 milliards de dinars, selon les données de l’Institut national de la statistique.

Cette augmentation est imputée principalement à la croissance des exportations des industries électriques de 10,4%, tandis que les exportations de l’industrie mécanique ont augmenté de 0,5 %.

Ce secteur contribue de manière significative aux exportations du pays, représentant 49% des exportations totales, dont 76,6% sont destinées à l’Union européenne.

D’autre part, les résultats de l’enquête semestrielle sur l’investissement dans le secteur des industries manufacturières ont révélé des opinions divergentes selon les secteurs.

Les résultats du sondage d’opinions des chefs d’entreprises ont en effet indiqué une augmentation attendue de l’investissement dans le secteur des industries chimiques de 7% à 28 % et le secteur des industries alimentaires et agricoles de 8% à 24%.

D’autre part, les chefs d’entreprises ont révélé une baisse attendue du développement de l’investissement dans le secteur des diverses industries et dans le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre.

Quant au secteur du textile, de l’habillement et du cuir, il devrait connaître une stabilité au niveau des investissements, selon un document d’enquête de l’Institut national de la statistique, basée sur un échantillon de 1030 entreprises opérant dans le secteur des industries manufacturières.

Il est à noter que la valeur des exportations industrielles a dépassé le seuil de 38 millions de dinars fin septembre 2025.

Le gouvernement a lancé une stratégie industrielle et d’innovation qui contribuera, à l’horizon 2035, à créer 840 mille emplois, notamment dans le secteur des industries ’électroniques et à porter la valeur des exportations à 36 milliards de dinars.

La stratégie d’industrialisation et d’innovation décrit les défis et les opportunités auxquels le pays est confronté dans ce secteur industriel en général. Il propose également des solutions innovantes pour développer l’industrialisation ainsi que de nouveaux métiers et renforcer la position de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

Le secteur industriel est un pilier fondamental de l’économie nationale et contribue à réduire le déficit commercial du pays en développant les exportations, en diversifiant les produits nationaux et en encourageant leur compétitivité. Il crée également des emplois permanents et durables, en renforçant la stabilité sociale et économique et en favorisant le climat d’investissement et la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Le tissu industriel national comprend 4713 entreprises qui fournissent environ 530 mille emplois, dont environ 45% sont entièrement exportés, et une capacité d’employabilité d’environ 355 mille emplois, soit environ 67 % des emplois dans le secteur industriel. La valeur des exportations des entreprises entièrement exportatrices est d’environ 45 millions de dinars par an, ce qui reflète l’importance de leur contribution à l’économie nationale, en particulier dans le secteur des industries manufacturières.