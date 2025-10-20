Tunis, 20 octobre (TAP) – Le temps sera, lundi, parfois densément nuageux sur les régions côtières de l’Est. Des pluies éparses, parfois orageuses, sont attendues sur l’extrême Sud-Est, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Éclaircies ailleurs

Dans les autres régions, le ciel restera partiellement nuageux, avec des passages parfois plus denses sans précipitations notables.

Vent et températures

Le vent soufflera du secteur Sud sur le Nord et le Centre, et du secteur Ouest sur le Sud. Il sera faible à modéré.

La mer sera peu agitée sur l’ensemble des côtes. Les températures maximales varieront généralement entre 23 et 28 °C, et avoisineront les 20 °C sur les hauteurs de l’Ouest.