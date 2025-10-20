Le Conseil de la concurrence a annoncé vendredi avoir saisi d’office un dossier portant sur des pratiques soupçonnées d’être anticoncurrentielles dans le secteur de la trituration des olives en vue de la campagne agricole 2025/2026.

Selon un communiqué, cette décision fait suite à la publication, par la Chambre syndicale nationale des propriétaires des huileries, d’un communiqué fixant un prix de référence de 250 millimes le kilogramme pour la trituration des olives, une initiative jugée suspecte au regard de la loi sur la concurrence.

Agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2015-36 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix, le Conseil s’est autosaisi sur la base d’un rapport du rapporteur général faisant état d’« indices sérieux » de pratiques restrictives de concurrence, telles que définies à l’article 5 de la même loi.

Des enquêtes judiciaires ont été immédiatement engagées afin de vérifier ces allégations et, le cas échéant, d’y remédier. Le Conseil a rappelé qu’il exerce son rôle de garant de l’ordre public économique, de l’équilibre du marché et de la protection des consommateurs.