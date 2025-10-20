Les chefs d’entreprise du secteur manufacturier prévoient une hausse significative de leurs investissements au second semestre 2025, notamment dans les industries manufacturières (+7 à +28 %), l’agroalimentaire (+8 à +24 %) et les industries mécaniques et électriques (+6 à +23 %), selon les résultats de l’enquête semestrielle de l’Institut national de la statistique (INS).

Cette enquête, menée en mai 2025 auprès de 1 030 entreprises, révèle toutefois des disparités sectorielles marquées. Si certains secteurs affichent un regain d’optimisme, comme les industries mécaniques et électriques, dont le solde d’opinions positives est passé de 6 % (2e semestre 2024) à 22 % (1er semestre 2025), d’autres connaissent un net recul. Ainsi, les industries diverses devraient voir leurs investissements chuter de 30 % à 9 %, tandis que le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre affiche une légère contraction (-2 %).

Le secteur du textile, de l’habillement et du cuir devrait, quant à lui, maintenir un niveau stable d’investissement, tout comme l’agroalimentaire, malgré une amélioration du climat des affaires dans d’autres branches. Les industries chimiques enregistrent également une progression notable de leurs perspectives, avec un solde d’opinions passant de 10 % à 18 %.

Lancée en 2001, cette enquête conjoncturelle semestrielle vise à évaluer l’évolution récente de l’investissement dans l’industrie manufacturière et à anticiper ses tendances futures, selon les prévisions des chefs d’entreprise.