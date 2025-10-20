Plus de 40%, exactement 41,2% des commissaires aux comptes dÃ©clarent avoir procÃ©dÃ© Ã une rÃ©vÃ©lation des faits dÃ©lictueux (une action qui a le caractÃ¨re d’une infraction ou d’un dÃ©lit), au procureur de la RÃ©publique durant les trois derniers exercices, rÃ©vÃ¨le une enquÃªte auprÃ¨s dâ€™un Ã©chantillon de 60 professionnels (commissaires aux comptes), rÃ©alisÃ©e par le Centre tunisien de gouvernance dâ€™entreprise (CTGE), Ã lâ€™occasion de la 7Ã¨me Ã©dition du Forum de la gouvernance.

Cette enquÃªte ainsi qu’une autre rÃ©alisÃ©e auprÃ¨s de 60 entreprises non financiÃ¨res et non cotÃ©es en bourse s’inscrivent dans le cadre d’une Ã©tude d’apprÃ©ciation concernant lâ€™application des dispositions de la loi 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sÃ©curitÃ© des relations financiÃ¨res, dont les rÃ©sultats ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s samedi, Ã Tunis.

“Ses rÃ©sultats (l’Ã©tude) soulignent lâ€™importance de rÃ©viser la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, car ce dispositif juridique sâ€™est rÃ©vÃ©lÃ© impuissant sans une application rigoureuse, en dÃ©pit de la soliditÃ© de ses fondements juridiques et la clartÃ© de ses objectifs”, a affirmÃ© FayÃ§al Derbel, prÃ©sident du CTGE, relevant de lâ€™Institut arabe des chefs dâ€™entreprises (IACE).

Il a rappelÃ© Ã cet effet que “la promulgation de cette loi a Ã©tÃ© dans lâ€™objectif dâ€™inscrire la Tunisie dans le mouvement international de transparence et de sÃ©curitÃ© financiÃ¨re et elle a Ã©tÃ© conÃ§ue comme une rÃ©ponse courageuse aux dÃ©rives qui ont secouÃ© lâ€™Ã©conomie tunisienne Ã lâ€™Ã©poque”.

“Toutefois, 20 ans aprÃ¨s la promulgation de cette loi, le bilan appelle Ã la rÃ©flexion, dâ€™autant plus que les dÃ©rives financiÃ¨res se sont multipliÃ©es a plus de 10 scandales financiers durant les 10 derniÃ¨res annÃ©es”

En guise d’exemples, le responsable a citÃ© la faillite dâ€™une banque, la faillite dâ€™une compagnie aÃ©rienne et la faillite de trois sociÃ©tÃ©s cotÃ©es en bourse en une seule et mÃªme annÃ©e.

Il s’agit Ã©galement d’autres dÃ©rives, dont des arnaques financiÃ¨res. Derbel a fait valoir, dans ce contexte, que “trois intermÃ©diaires en bourse ont arnaquÃ©, Ã travers leurs employÃ©s, de nombreux Ã©pargnants, ainsi quâ€™ un courtier grand exportateur dâ€™huile dâ€™olive a fui le pays aprÃ¨s avoir arnaquÃ© des agriculteurs, des huileries et des banquiers, laissant derriÃ¨re lui des dettes colossales pour des centaines de millions de dinars et des centaines huileries au bord de la faillite”.