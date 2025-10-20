La première du concert symphonique ABBA Symphonia signé Wassim Makni avec Mourad Gaâloul pour chef de chœur, sous la direction du maestro Hafedh Makni, est prévu le samedi 1er novembre à 19h30 au Théâtre municipal de Tunis, pour que les amoureux de ce groupe légendaire suédois de la musique pop rencontrent la magie symphonique, indiquent les organisateurs.

Le programme prévoit les plus grands succès d’ABBA revisités par le Carthage Symphony Orchestra dans une soirée exceptionnelle où la musique, un chœur et un orchestre s’unissent pour célébrer l’univers unique de ce groupe cultissime et offrir au public un voyage musical alliant émotion, élégance et nostalgie dans un spectacle mêlant de l’énergie pop à l’émotion orchestrale.