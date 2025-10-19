Le Torino a créé la surprise samedi soir en s’imposant (1-0) face à Naples lors de la 7e journée du championnat d’Italie. Une victoire symbolique pour Giovanni Simeone, auteur de l’unique but du match face à son ancien club.

Simeone, le buteur du destin

Prêté cet été par le Napoli au Torino, Giovanni Simeone n’a pas manqué ses retrouvailles. L’attaquant argentin, fils de Diego Simeone, a inscrit à la 34e minute le but de la victoire après avoir profité d’un mauvais renvoi dans la surface napolitaine. D’un enchaînement plein de détermination, il a éliminé la défense adverse avant de battre Vanja Milinkovic-Savic, ancien gardien du « Toro ».

« C’était un match très spécial pour moi, une cascade d’émotions. Je suis heureux d’avoir offert cette victoire à notre public », a confié le joueur après la rencontre.

Un Napoli diminué et maladroit

Les champions d’Italie, privés de Scott McTominay, Rasmus Hojlund et Romelu Lukaku, ont peiné à se montrer dangereux avant l’heure de jeu. Malgré une nette domination en seconde période, ils n’ont jamais trouvé la faille. Kevin De Bruyne a notamment vu sa frappe frôler le poteau à la 67e minute.

Les hommes d’Antonio Conte ont cru égaliser dans le temps additionnel, mais le but a été annulé par la VAR pour un hors-jeu millimétré.

« Ce but, on leur a offert », a regretté Conte. « On doit continuer à travailler. Jouer tous les trois jours rend les progrès plus difficiles », a-t-il ajouté.

Le Torino se relance, Naples freiné

Avec ce succès, le Torino décroche sa première victoire à domicile de la saison et remonte au classement après un début de championnat poussif. Naples, battu pour la deuxième fois après sa défaite à Milan (2-1), reste dans le haut du tableau mais voit ses poursuivants se rapprocher.