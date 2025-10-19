Les jeunes Cafeteros ont rapidement pris l’avantage grâce à un but d’Oscar Perea, inscrit dès la 2e minute de jeu. Ce début parfait a permis aux Colombiens de gérer la rencontre avec sérénité face à une équipe de France qui n’a jamais su trouver la faille dans la défense sud-américaine.

Malgré plusieurs tentatives françaises, les coéquipiers de Perea ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final, s’assurant ainsi une place sur le podium mondial.

Un parcours solide pour la Colombie

Battue en demi-finale par l’Argentine (0-1), la Colombie a su rebondir avec détermination pour décrocher cette médaille de bronze. Cette performance confirme la progression du football colombien dans les catégories de jeunes, déjà présent en quart de finale lors de l’édition précédente.

La France échoue au pied du podium

Côté français, cette quatrième place laisse un goût amer. L’équipe avait pourtant livré une belle demi-finale face au Maroc, finalement perdue (4-5) aux tirs au but après un nul (1-1). Les Bleuets quittent la compétition sans médaille, mais avec l’expérience d’un tournoi marqué par de belles promesses individuelles.

Une finale inédite Maroc–Argentine

La finale de cette édition opposera le Maroc à l’Argentine, dimanche soir (minuit, heure tunisienne), sur la pelouse du stade Julio Martinez Pradanos. Le Maroc tentera de décrocher un premier sacre historique face à l’Argentine, quintuple championne du monde U20.