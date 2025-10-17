Le coup dâ€™envoi de la campagne de cueillette des olives dans le gouvernorat du Kef a Ã©tÃ© fixÃ© au samedi 25 octobre, ont annoncÃ©, vendredi, les structures agricoles rÃ©gionales rÃ©unies lors dâ€™une sÃ©ance de travail consacrÃ©e Ã cet effet.

Les estimations font Ã©tat dâ€™une production de prÃ¨s de 18 000 tonnes dâ€™olives, soit lâ€™Ã©quivalent dâ€™environ 3 600 tonnes dâ€™huile dâ€™olive, un niveau supÃ©rieur Ã celui enregistrÃ© la saison prÃ©cÃ©dente, apprend-on lors de cette sÃ©ance tenue au siÃ¨ge du gouvernorat sous la prÃ©sidence du gouverneur du Kef, Walid KaÃ¢bia.

Les participants ont convenu de clÃ´turer la campagne le 15 mars 2026, et dâ€™adopter un prix de rÃ©fÃ©rence pour la trituration fixÃ© Ã 190 millimes le kilogramme.

Par ailleurs, il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© dâ€™effectuer, mercredi prochain, des visites dâ€™inspection dans les 14 huileries du gouvernorat afin de vÃ©rifier leur Ã©tat de prÃ©paration, leur conformitÃ© aux normes techniques et environnementales, ainsi que la bonne gestion des sous-produits, notamment laÂ margine.