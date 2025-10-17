Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh , a souligné qu’une série de projets dans le domaine des ressources hydrauliques seront réalisés au cours de l’année 2026, et ce, dans le cadre des efforts déployés visant à assurer une gestion durable et efficace des ressources en eau.

Intervenant lors d’une séance plénière de dialogue tenue vendredi, au Conseil National des Régions et des Districts (CNRD), Ben Cheikh a ajouté que l’année 2026 sera marquée par la poursuite de la mobilisation des ressources hydrauliques de surface à travers les projets en cours de réalisation du barrage supérieur de Mellègue , des réservoirs de Saïda et de Kalaa Kebira et du barrage de Douimis, ainsi que la maintenance du système de transfert d’eau du barrage de Barbara. A cela s’ajoute le parachèvement du projet de protection contre les inondations dans la zone inférieure de l’Oued Medjerda.

Ben Cheikh a avancé que de grands projets futurs ont été programmés pour la période 2026-2030. Il s’agit de la création de 4 nouveaux barrages (Siliana 1, Boulaaba, Mâleh Supérieur et Erraghai) et de 10 barrages collinaires, ainsi que la réalisation des projets du barrage de Siliana et du transfert des eaux du barrage de Barbara dans les gouvernorats de Siliana et du Kef.

Le département de l’Agriculture œuvre, également, à assurer le suivi en temps réel des données climatiques et hydrologiques, notamment, par la modernisation des stations de mesure climatologiques, le renforcement des programmes de protection de la qualité de l’eau et la lutte contre la pollution dans les principaux bassins hydrographiques.

Au sujet de l’eau potable, le ministre de l’Agriculture a indiqué qu’un plan a été préparé et mis en œuvre en vue de garantir l’approvisionnement, avec un coût total avoisinant les 55 millions de dinars. Ce plan comporte, essentiellement, le forage de nouveaux puits et le renforcement des réseaux de distribution et de pompage.

Quant aux projets futurs de la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), ils comportent l’élaboration d’un programme d’amélioration des réseaux par l’accélération du rythme de modernisation des réseaux à raison de 1000 km par an à partir de l’année 2026, ainsi qu’un programme pour améliorer l’efficacité énergétique et la transition énergétique.

En ce qui concerne l’eau potable en milieu rural, un programme d’approvisionnement des zones rurales est en cours d’exécution pour un montant d’environ 405 millions de dinars, ainsi qu’un programme d’assainissement des établissements scolaires dans les zones rurales d’un coût d’environ 46 millions de dinars, couvrant 1162 établissements et 162 mille élèves et cadres éducatifs.