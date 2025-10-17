À huit mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la Fédération internationale de football (FIFA) annonce que plus d’un million de billets ont déjà été vendus lors des préventes. L’événement se tiendra du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon un communiqué publié jeudi, des supporters issus de 212 pays et territoires ont déjà réservé leurs places, confirmant un intérêt mondial pour cette édition. À ce jour, 28 sélections nationales sont officiellement qualifiées pour le tournoi.

Les pays les plus acheteurs

Les pays hôtes — États-Unis, Canada et Mexique — figurent parmi les principaux acheteurs de billets, suivis par l’Angleterre, l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, la Colombie, l’Argentine et la France. Cette répartition illustre la diversité géographique du public attendu pour cette première Coupe du monde organisée dans trois pays.

« Une étape passionnante vers 2026 »

« Quelle étape passionnante sur la route qui mène à 2026 ! », s’est félicité le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il a salué un « formidable engouement mondial » pour ce qu’il décrit comme « la Coupe du monde la plus ambitieuse et la plus inclusive de l’histoire ».

Ouverture des ventes grand public le 27 octobre

La première phase de vente grand public débutera le 27 octobre, avec la mise en vente de billets individuels pour les 104 rencontres du tournoi. Des packs spécifiques seront également proposés, dédiés à une équipe ou à un stade.

Rappel sur la sécurité des achats

La FIFA a rappelé que sa plateforme officielle de revente est déjà opérationnelle et que des formules hospitalité sont disponibles. L’instance met en garde les supporters contre les sites non officiels et recommande d’acheter exclusivement via ses canaux autorisés, afin d’éviter toute fraude ou revente illégale.