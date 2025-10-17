La 2ème édition du festival du film au Sahara aura lieu du 29 octobre au 1er novembre 2025, au cœur du désert tunisien à Ksar Ghilane, dans le gouvernorat de Kébili, avec l’Algérie comme invitée d’honneur.

Organisé par l’association Sahara art avec notamment le soutien du ministère des Affaires Culturelles et le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI), cet évènement a pour objectif la valorisation du Sahara comme destination touristique, culturelle et cinématographique et dynamiser le tourisme saharien, promouvoir la beauté des régions intérieures du pays, soutenir la décentralisation culturelle et rapprocher le 7ème art des zones marginalisées.

Participent à cet évènement la Tunisie pays hôte, l’Égypte, le Liban, l’Italie, le Maroc, l’Algérie, la Norvège, l’Arabie saoudite, la Syrie, l’Espagne, la Jordanie, le Royaume-Uni, la Libye qui sont en lice pour les Prix d’or, d’argent et de bronze de la Rose des Sables , outre le prix du jury.

Le festival a concocté un programme riche et diversifié alliant spectacles, projections cinématographiques, un colloque scientifique ainsi que des rencontres. Quatre ateliers au menu de cette édition, l’un portant sur “La mise en scène” encadré par Ziad Litayem, un atelier “Musique et image” encadré par l’artiste Karim Thlibi, un atelier “Espace et cinéma” conduit par Skander Tlili et un atelier “Acteur face à la caméra” dirigé par Daniela Jordana.

Les quatre compétitions du festival prévues avec quatre jurys portent sur les films de jeunesse, les fictions, les films documentaires et les productions jeunesse pour 60 heures de cinéma.

Le festival prévoit des également des événements mêlant spectacles, musique, théâtre, performances numériques de l’artiste et photographe Nour Jallouli, des chants du Sahara et la projection sur grand écran de “Tidnit”, une œuvre théâtrale mettant en lumière le patrimoine musical du Sahara au cœur de l’Afrique.

Lors de la cérémonie de clôture, l’artiste Lobna Noomen présentera une soirée alliant patrimoine, authenticité et musique rythmée.