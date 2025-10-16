Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a recommandé, mardi lors d’une séance de travail, le lancement immédiat d’ateliers destinés à élaborer un programme exécutif concret assurant l’efficacité et la durabilité de l’application du décret n°3 de 2025, modifiant et complétant le décret n°15 de 2022 relatif aux sociétés communautaires.

Selon un communiqué publié mercredi soir sur la page du ministère, Chaoued a réaffirmé la volonté de son département de faire du projet des sociétés communautaires une locomotive du développement local et un levier de justice sociale, en phase avec les orientations nationales visant à bâtir une économie indépendante, équitable et productive.

Il a, par ailleurs, souligné que le transfert du dossier des sociétés communautaires à son département, à la suite de la publication du décret de 2025, marque une étape décisive dans la mise en œuvre d’une vision renouvelée axée sur l’évaluation des réalisations, la valorisation des acquis et la réforme continue, dans le but d’assurer l’intégration économique et sociale des citoyens.

De son côté, la secrétaire d’État chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah a annoncé la préparation d’un programme d’action intégré, aligné sur le plan de développement 2026-2030, pour renforcer la gouvernance et accompagner les porteurs de projets communautaires.

Elle a, à cette occasion, salué le soutien constant du président de la République à ce projet national stratégique, qu’elle a décrit comme un choix structurant pour construire une économie équitable fondée sur l’initiative citoyenne et le travail coopératif productif.

Au cours de la réunion, l’accent a été mis sur la nécessité de créer incessamment une plateforme numérique dédiée aux sociétés communautaires, de former les ressources humaines intervenant dans le dossier à tous les niveaux et de mettre en œuvre un plan de communication global.