Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a plaidé, mercredi, en faveur d’une vision commune de la solidarité entre les pays non alignés, réaffirmant l’attachement de la Tunisie aux principes prônés par le Mouvement et son adhésion à ses activités depuis 70 ans, notamment, au lendemain des conférence de Bandung (1955) et de Belgrade(1961).

S’exprimant lors d’une allocution prononcée à l’occasion de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle du Mouvement des pays non alignés tenue à la capitale ougandaise Kampala, le chef de la diplomatie tunisienne a passé en revue les axes-clés de l’approche tunisienne face aux défis politiques, économiques et de développement auxquels sont confrontés les pays non alignés.

Il a, dans ce contexte, évoqué la promotion de la coopération Sud-Sud, l’établissement de relations équitables dans le cadre de la coopération Nord-Sud et la réforme du système financier mondial conformément à une approche nouvelle, juste et globale.

Cité dans un communiqué, Nafti a saisi l’occasion pour rappeler l’appel lancé par le président de la République, Kais Saïed, lors de sa participation en juin 2023 au « Sommet de Paris pour un nouveau pacte financier ».

Un appel qui s’inscrit dans la perspective de renforcer la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, de poursuivre la mise en œuvre du plan d’Addis-Abeba pour le financement du développement et de garantir le respect des engagements financiers des pays développés.

Toujours dans le cadre de cette initiative, le chef de l’Etat a plaidé en faveur de la récupération des fonds détournés et la mise sur pied d’une approche collective globale permettant de régler les questions migratoires en s’attaquant à ses origines et causes profondes.

Sur un autre plan, le ministre des affaires étrangères a réaffirmé la position de principe de la Tunisie de soutien en faveur de la lutte du peuple palestinien et de son droit à disposer de lui-même et à établir son État indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

Il a à ce propos salué les efforts arabes et internationaux qui ont abouti à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza après deux années de crimes génocidaires systématiques qui ont provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent, formant le souhait de voir cet accord résister pour longtemps.

Nafti a souligné que la conclusion de l’accord de cessez-le-feu ne doit pas délier la communauté internationale de sa responsabilité de traquer les responsables de l’entité sioniste en raison des crimes de génocide et de persécution collective qu’ils ont commis, réaffirmant son rejet catégorique de toute tentative visant à déporter le peuple palestinien frère de sa terre et à rayer à jamais sa juste cause.