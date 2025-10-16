La commission régionale chargée du lancement de la campagne oléicole à Sfax a fixé au 29 octobre courant la date d’ouverture officielle de la saison de récolte et de transformation des olives, qui se poursuivra jusqu’au 15 avril 2026.

Les estimations pointent vers une production de près de 515 mille tonnes d’olives, soit l’équivalent de 180 mille tonnes d’huile d’olive.

Réunie hier mardi au siège du gouvernorat de Sfax, en présence des différentes parties prenantes, agriculteurs, propriétaires de huileries, représentants des services agricoles, sécuritaires et d’organisations professionnelles, la commission a arrêté le prix de cueillette entre 350 et 400 millimes le kilogramme, comme plafond maximal.

S’agissant du prix de trituration, après concertation avec les propriétaires d’huileries, qui avaient proposé 250 millimes, il a été convenu de fixer un prix maximal de 200 millimes/kg d’olives transformées en huile.

Les participants ont insisté sur la nécessité d’une coordination étroite entre l’ensemble des acteurs du secteur afin d’assurer le bon déroulement de la campagne, dans le respect des intérêts des agriculteurs et des producteurs, tout en garantissant des conditions optimales pour la récolte et la transformation.

Présidant la réunion, le gouverneur de Sfax, Mohamed Hachicha, a souligné l’importance stratégique du secteur oléicole, pilier essentiel de l’économie régionale et nationale, et source majeure de revenus pour les agriculteurs.

Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la réussite de la campagne.