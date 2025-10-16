La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en partenariat avec l’Ambassade de Tunisie à Pretoria, organise une mission économique en Afrique du Sud du 21 au 26 octobre 2025. Centrée successivement sur Johannesburg et Durban, cette mission vise à explorer de nouvelles opportunités d’affaires et à renforcer la coopération économique entre la Tunisie et l’Afrique du Sud.

Cette initiative s’adresse notamment aux entreprises tunisiennes évoluant dans les secteurs des produits agricoles et alimentaires (huile d’olive, dattes, pâtes alimentaires), des engrais agricoles, des matériaux de construction, des composants automobiles, de l’énergie, des technologies, de l’artisanat, du tourisme, des produits médicaux et paramédicaux, ainsi que des produits chimiques.

Le programme comprend des rencontres institutionnelles à Johannesburg et Pretoria (21-22 octobre) avec les ministères sud-africains du Commerce, de l’Industrie, de la Concurrence et de l’Agriculture. Ces rencontres prévoient des rendez-vous d’affaires (B2B) et des visites de sites stratégiques.

La délégation se rendra ensuite à Durban du 23 au 25 octobre pour participer à la « Kwazulu-Natal Investment Conference ».

Cet événement, qui rassemble plus de mille entreprises, offrira un espace d’exposition dédié aux produits tunisiens, des visites de terrain et des rencontres B2B avec des acteurs économiques régionaux.