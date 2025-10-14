La production d’olives destinées à l’huile au titre de la campagne agricole 2025-2026 devrait avoisiner 14 500 tonnes, soit l’équivalent d’environ 2 500 tonnes d’huile, dont 720 tonnes d’huile biologique, selon les données du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Les indicateurs présentés, mardi, par la cheffe du service de la production végétale au CRDA de Jendouba, lors d’une réunion consacrée au suivi de la préparation de la récolte et de la transformation des olives, font état d’une hausse d’environ 20 % de la production par rapport à la saison précédente.

A cet effet, le secteur oléicole dans la région, dont 95 % des superficies sont en régime pluvial, a enregistré une nette progression au cours des cinq dernières années.

Son pic a été atteint durant la campagne 2022-2023, avec 18 000 tonnes d’olives collectées, contre 8 720 tonnes en 2020-2021 et 13 871 tonnes lors de la saison écoulée (2024-2025).

Le gouvernorat compte 13 huileries, d’une capacité de trituration quotidienne de 766 tonnes et d’une capacité totale de stockage dépassant 1 265 tonnes.

Les oliveraies de Jendouba s’étendent sur près de 30 mille hectares, totalisant 3,2 millions d’arbres, dont 85% sont en production.

À cette occasion, Sami Goubennti, secrétaire général du gouvernorat et président de la séance, a recommandé de veiller à la protection de la récolte, à la mise à niveau des huileries pour en améliorer la qualité de production, et à l’accélération de la procédure de cession d’un terrain domanial situé à Oued Mliz afin de l’aménager en dépôt régional pour les margines.