La Tunisie participe à la réunion ministérielle du Mouvement des Non-Alignés qui se tiendra à Kampala, en Ouganda, les 15 et 16 octobre courant, sous le slogan « Approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée ».

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne participant à cette réunion, mandaté par le président de la République, Kais Saied.

Le département des Affaires étrangères précise, dans un communiqué publié mardi, que cette réunion sera l’occasion d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats du 19e Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Mouvement des non-alignés, tenu à Kampala, en juin dernier, du 15 au 20..

Elle permettra également de discuter des moyens de relever les défis mondiaux communs auxquels sont confrontés les pays du Sud et des solutions garantissant le développement durable pour tous.

Elle va, en outre, permettre d’élaborer une nouvelle vision pour renforcer le multilatéralisme, la coopération et la solidarité internationale, indique le communiqué.

Le ministère précise encore que cette participation représente une nouvelle occasion de rappeler les principes de Bandung et de Belgrade, qui reposent sur le renforcement des fondements de l’indépendance, de la souveraineté, du respect mutuel, de la non-ingérence dans les affaires des autres États et de la coopération internationale équitable pour faire face aux défis politiques et économiques actuels, soulignant que ceux-ci sont « l’une des constantes de la politique étrangère de la Tunisie ».

Nafti tiendra, en marge de cette réunion ministérielle, des rencontres avec nombre de ses homologues afin de renforcer la concertation, examiner les moyens de promouvoir la coopération bilatérale et nouer de nouveaux partenariats, notamment au niveau des organisations régionales et internationales.