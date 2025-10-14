L’association « Tourathna » (Notre Patrimoine) organisera, le dimanche 19 octobre prochain à Tunis, la dixième édition de la manifestation « Kharjet El-‘Alam » (La Sortie du Drapeau), pour célébrer le 198e anniversaire de la création du drapeau tunisien.

Le cortège partira du Théâtre municipal de Tunis pour se rendre à la statue d’Ibn Khaldoun. Les participants brandiront le drapeau national au son de l’hymne national, accompagnés par les majorettes de Ksar Hellal.

Le programme de cette édition comprendra des ateliers de dessin pour enfants, une exposition d’arts plastiques sur l’histoire du drapeau, ainsi qu’une prestation chorale d’enfants devant le Théâtre municipal. L’événement vise à ancrer l’identité tunisienne et l’esprit patriotique chez les jeunes et l’ensemble des citoyens.

Organisée depuis dix ans par « Tourathna », cette manifestation se tient en collaboration avec les Scouts tunisiens, le Croissant-Rouge tunisien et plusieurs autres organisations.

Il est à rappeler que le drapeau tunisien, conçu sur ordre de Hussein Bey II le 20 octobre 1827, a été adopté officiellement en 1831 puis consacré par la première Constitution du pays en 1959. Il reste un symbole majeur de l’indépendance et de la souveraineté nationales.