Date : Lundi 13 octobre 2025 (Africa/Tunis)
Période analysée : dernières 24 h
Périmètre : Monde + Moyen-Orient & France
Monde
US–Chine : menaces de tarifs à 100%… puis signaux d’apaisement
La Maison Blanche souffle le chaud et le froid sur la relance de la guerre commerciale : menaces de tarifs à 100% puis perspective d’une rencontre Trump–Xi fin octobre. Marchés nerveux mais en léger rebond.
Dynamique : en hausse.
Hashtags/Keywords : #Tarifs #USChina #Commerce #RareEarths | Trump, Xi, tarifs 100%, export controls.
Pétrole : rebond après les plus bas de 5 mois
Le Brent et le WTI repartent à la hausse, aidés par l’espoir d’un apaisement US–Chine. Effet immédiat sur l’énergie et les bourses européennes.
Dynamique : en hausse.
Hashtags/Keywords : #Brent #WTI #Énergie | prix du pétrole, stocks, marchés
États-Unis : le “shutdown” pèse sur l’activité
Le Trésor alerte sur l’impact économique de la fermeture partielle des administrations, ajoutant à l’incertitude de marché. Dynamique : en hausse.
Hashtags/Keywords : #Shutdown #USÉconomie #Marchés | dépenses publiques, croissance.
Moyen-Orient – France
Gaza : cessez-le-feu formalisé, échanges de prisonniers
L’Égypte, le Qatar et la Turquie signent avec les États-Unis un document formalisant la trêve ; libérations croisées (otages israéliens / détenus palestiniens). Forte traction sur réseaux.
Dynamique : pic.
Hashtags/Keywords : #Gaza #Ceasefire #HostageDeal | trêve, échanges, médiation
France : crise politique et bras de fer budgétaire 2026
Réintégration de Sébastien Lecornu, menaces de motions de censure et délai critique pour déposer le PLF 2026. Marchés français en mode “attentiste”.
Dynamique : en hausse.
Hashtags/Keywords : #Budget2026 #CrisePolitique #Assemblée | déficit, OAT, CAC40
Région Golfe/Europe : marchés partagés, pétrole en soutien
Les places du Golfe finissent mixtes ; en Europe, léger rebond (luxe/énergie) malgré tensions commerciales et politique française.
Dynamique : en reflux (volatilité en baisse).
Hashtags/Keywords : #GulfMarkets #STOXX600 #CAC40 | énergie, taux, risque politique
En bref
• Tendance globale dominée par US–Chine + pétrole ; forte visibilité sociale (#Tariffs, #Oil).
• Gaza capte l’attention régionale (pics de recherches et partages).
• France : incertitude budgétaire maintient la prudence sur OAT/CAC.