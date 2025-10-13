Date : Lundi 13 octobre 2025 (Africa/Tunis)

Période analysée : dernières 24 h

Périmètre : Monde + Moyen-Orient & France

Monde

US–Chine : menaces de tarifs à 100%… puis signaux d’apaisement

La Maison Blanche souffle le chaud et le froid sur la relance de la guerre commerciale : menaces de tarifs à 100% puis perspective d’une rencontre Trump–Xi fin octobre. Marchés nerveux mais en léger rebond.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Tarifs #USChina #Commerce #RareEarths | Trump, Xi, tarifs 100%, export controls.

Pétrole : rebond après les plus bas de 5 mois

Le Brent et le WTI repartent à la hausse, aidés par l’espoir d’un apaisement US–Chine. Effet immédiat sur l’énergie et les bourses européennes.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Brent #WTI #Énergie | prix du pétrole, stocks, marchés

États-Unis : le “shutdown” pèse sur l’activité

Le Trésor alerte sur l’impact économique de la fermeture partielle des administrations, ajoutant à l’incertitude de marché. Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Shutdown #USÉconomie #Marchés | dépenses publiques, croissance.

Moyen-Orient – France

Gaza : cessez-le-feu formalisé, échanges de prisonniers

L’Égypte, le Qatar et la Turquie signent avec les États-Unis un document formalisant la trêve ; libérations croisées (otages israéliens / détenus palestiniens). Forte traction sur réseaux.

Dynamique : pic.

Hashtags/Keywords : #Gaza #Ceasefire #HostageDeal | trêve, échanges, médiation

France : crise politique et bras de fer budgétaire 2026

Réintégration de Sébastien Lecornu, menaces de motions de censure et délai critique pour déposer le PLF 2026. Marchés français en mode “attentiste”.

Dynamique : en hausse.

Hashtags/Keywords : #Budget2026 #CrisePolitique #Assemblée | déficit, OAT, CAC40

Région Golfe/Europe : marchés partagés, pétrole en soutien

Les places du Golfe finissent mixtes ; en Europe, léger rebond (luxe/énergie) malgré tensions commerciales et politique française.

Dynamique : en reflux (volatilité en baisse).

Hashtags/Keywords : #GulfMarkets #STOXX600 #CAC40 | énergie, taux, risque politique