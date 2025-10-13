Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du patrimoine culturel immatériel, le Comité National Olympique Tunisien (CNOT) a organisé, samedi, sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, le premier Festival international du patrimoine culturel, avec la participation de délégations européennes venues de France, d’Italie, d’Islande, de Roumanie, d’Espagne et de Macédoine du Nord.

L’événement a été marqué par une ambiance festive qui a captivé le public présent ; alliant musique, danse et jeux traditionnels dont le “Popice”, jeu roumain proche du bowling.

Les spectacles de danse portaient des messages forts tels que “La Palestine, notre cause”, “Parfum de patrimoine”, “Ponts de l’amitié” et “Sport et souffle de vie”.

Les animations comportaient également des parades folkloriques de “khayala”(cavalerie), une rubrique de Hakawati (conteur populaire), de la musique traditionnelle et d’autres animations musicales diverses.

Les participants ont unanimement salué en ce Festival « un moment de partage, de réflexion et de célébration des valeurs du sport, de la solidarité et du patrimoine culturel tunisien ».

Il a également offert l’occasion de découvrir la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel des pays participants, et proposé des démonstrations de jeux d’adresse et de combats de lutte traditionnelle avec la participation de sportifs internationaux ; agrémentées d’expositions de peinture, d’arts plastiques et de créations artisanales.

Outre le CNOT et les délégations européennes, de nombreuses associations et représentants de la société civile de différentes régions du pays ont pris part à l’événement, dont notamment l’Association tuniso-anglaise pour l’Éducation, le Tourisme et la Culture sociale.

Le patrimoine matériel englobe tout ce qui a une forme physique et tangible, tandis que le patrimoine immatériel regroupe les pratiques, savoir-faire, expressions, traditions orales, chants, proverbes populaires, arts et rituels ; considérés comme éléments fondamentaux de l’identité culturelle de toute communauté.

Ce dernier se définit comme l’ensemble des pratiques, représentations, formes d’expression, connaissances et compétences ; ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés ; et que les communautés, groupes sociaux et parfois individus reconnaissent comme faisant partie de leur héritage culturel.

Transmis de génération en génération, le patrimoine immatériel est constamment renouvelé par les communautés en fonction de leur environnement, de leurs interactions avec la nature, et de leur histoire. Il renforce le sentiment d’identité et de continuité, tout en encourageant le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine.

Au cours du XXe siècle, le concept de patrimoine culturel a connu une expansion significative largement soutenue par l’action de l’UNESCO, pour englober non seulement les paysages et les vestiges industriels, mais aussi diverses formes de patrimoine commun à l’Humanité.

Ce type de patrimoine, par nature fragile, nécessite une attention particulière et un suivi constant afin d’éviter toute altération ou disparition. Sa préservation est aujourd’hui l’une des priorités de l’UNESCO.