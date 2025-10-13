En Tunisie, le chômage des jeunes diplômés reste élevé malgré un vivier de compétences reconnu à l’international. Pour combler l’écart entre formation académique et besoins du marché, Maher Ben Salem, CEO de KeeJob mise sur une nouvelle plateforme « job étudiant » et sur le potentiel d’adaptation des talents tunisiens face aux mutations, notamment celles de l’intelligence artificielle.

L’idée est de faciliter la transition entre études et emploi en proposant aux étudiants des étapes et des missions compatibles avec leur parcours académique. « Il est urgent de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel », insiste le PDG de Key Job.

Cet écart entre formation et besoins réels du marché est une problématique centrale en Tunisie. Trop souvent, les diplômés sortent de l’université avec un bagage théorique solide mais peu d’expérience pratique. Résultat : un décalage qui se traduit par un chômage élevé chez les jeunes diplômés, tandis que certaines entreprises peinent à recruter. Malgré un contexte économique difficile, Maher Ben Salem veut rester optimiste. «La valeur sûre de la Tunisie reste la qualité de ses ressources humaines», affirme-t-il.

Même avec les faiblesses du système éducatif, les compétences tunisiennes, notamment dans les métiers techniques et de service, continuent d’être reconnues à l’international.

L’intelligence artificielle redistribuera sans doute les cartes, mais M.Ben Salem estime que la créativité et la capacité d’adaptation des Tunisiens feront la différence. « Nous devons accompagner cette transition, former nos jeunes et leur donner les outils nécessaires pour rester performants. C’est à cette condition que nous pourrons transformer les menaces en opportunités. »

A.B.A