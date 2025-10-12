L’Élysée et Matignon ont officialisé, dimanche 12 octobre, la composition du gouvernement Lecornu II. L’équipe compte 34 ministres. Elle doit finaliser le projet de budget 2026 dans un contexte parlementaire fragmenté.

Une équipe de 34 ministres

La présidence a dévoilé la liste complète dimanche soir. Laurent Nuñez devient ministre de l’Intérieur. Catherine Vautrin est nommée ministre des Armées. Roland Lescure est reconduit à l’Économie. La composition a été publiée par le portail officiel du gouvernement.

Contexte politique immédiat

Le remaniement intervient après la brève démission puis la ré-nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. L’exécutif reste en position minoritaire et vise une équipe « de mission » pour sécuriser le calendrier budgétaire.

Réactions des partis

Les Républicains annoncent l’exclusion des six ministres issus de LR entrés au gouvernement. D’autres formations d’opposition évoquent des motions de censure.

Enjeux budgétaires et calendrier

Le cabinet doit boucler le projet de loi de finances 2026 dans les tout prochains jours. Les marchés restent attentifs à la trajectoire de déficit et à la capacité de l’exécutif à rassembler une majorité de passage.