Le tennisman tunisien Moez Echargui participera la semaine prochaine au tournoi d’Olbia, en Italie. Cette compétition fait partie du Challenger Tour et se joue sur surface dure, avec un prize money total de 181 250 euros.

Un premier tour déjà connu

Le tirage au sort a opposé Echargui, 145e joueur mondial, au Lituanien Edas Butvilas, classé 291e. Le match est prévu lundi. Les deux joueurs se sont déjà affrontés en quart de finale du Challenger de Porto, début août, où Echargui l’avait emporté 2 sets à 1.

Une année riche en succès

Moez Echargui a connu plusieurs succès en 2025. Il a remporté le Challenger d’Hersonissos en Grèce, le Challenger de Porto au Portugal, ainsi que le tournoi Future international de Monastir. Ces performances soulignent sa montée régulière dans le classement mondial et son retour en forme sur les surfaces dures.

Objectifs et enjeux

Le tournoi d’Olbia constitue une étape importante pour Echargui dans le circuit Challenger, lui permettant de consolider son classement et d’engranger de nouvelles expériences face à des adversaires européens. Ce match contre Butvilas sera une première étape cruciale pour ses ambitions cette saison.