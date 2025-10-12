La Colombie et l’Argentine se sont qualifiées samedi pour les demi-finales de la Coupe du monde des moins de 20 ans de football, à l’issue de deux quarts de finale disputés au Chili.

Villareal propulse la Colombie

La Colombie a éliminé l’Espagne au terme d’un match spectaculaire (3-2) à Talca. L’attaquant Neyser Villareal a été le grand artisan de la victoire en signant un triplé décisif (38e, 64e, 89e).

Côté espagnol, Rayane Belaide (56e) et Jan Virgili (59e) ont brièvement relancé l’espoir avant que les Sud-Américains ne reprennent l’avantage dans les dernières minutes. Cette performance permet à la sélection colombienne d’atteindre le dernier carré de la compétition.

L’Argentine solide face au Mexique

Dans l’autre quart de finale, l’Argentine s’est imposée 2-0 contre le Mexique, confirmant sa place parmi les favoris du tournoi. Maher Carrizo a ouvert le score dès la 9e minute, avant que Mateo Silvetti ne double la mise à la 56e.

La rencontre s’est terminée dans la tension : le Mexique a fini à neuf joueurs, après les expulsions de Diego Ochoa (90e + 2) et Tahiel Jiménez (90e + 6).

Une demi-finale sud-américaine à venir

Le choc entre la Colombie et l’Argentine, programmé jeudi prochain, promet une confrontation 100 % sud-américaine. Les deux équipes viseront une place en finale de cette édition du Mondial U20, marquée jusqu’ici par l’efficacité offensive des représentants du continent.