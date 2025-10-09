Sous la direction du maestro Shady Garfi, l’Orchestre Symphonique tunisien donnera, le mercredi 15 octobre, à 19 h, au Théâtre des régions à la Cité de la Culture, un spectacle musical intitulé “La Camarette”.

Des œuvres de Mozart, Béla Bartók, Ennio Morricone et Vittorio Monti sont au programme de la soirée. Les solistes Ghalia Ben Halima au Oud et Ahmed Letyem au Nay sont également à l’affiche de ce spectacle organisé par le Pôle Musique et Opéra au Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Ce rendez-vous est la première étape dans un cycle de représentations placée sous le signe de la musique de chambre, a annoncé le Théâtre de l’Opéra.

“La Camarette” est le premier spectacle musical de la saison 2025-2026 au Théâtre de l’Opéra de Tunis qui a été inaugurée par « Carmen Dansé » suivi par la semaine de Sortie au Théâtre.