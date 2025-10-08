Le Centre Culturel International de Hammamet, Dar Al-Bahr pour la Culture et les Arts, organise l’exposition de l’artiste-plasticienne Hanen Ben Amara à la Galerie d’Art de Dar Sébastian du 11 au 24 octobre 2025, dans le cadre de sa nouvelle programmation pour la saison culturelle 2025/2026.

Cet événement constitue un rendez-vous artistique majeur, ouvert aux expériences plastiques tunisiennes contemporaines. Ben Amara y propose un parcours visuel qui allie l’authenticité de la formation académique à la modernité de la recherche artistique, transformant l’abstraction en un espace de découverte de l’invisible, indiquent les organisateurs.

Titulaire d’un Master en histoire et théorie de l’art et d’une formation en beaux-arts, Hanen Ben Amara a développé une approche esthétique qui repose sur la transformation de la couleur, de la matière et du geste en un langage visuel immersif. S’inspirant de l’expressionnisme abstrait et de l’abstraction lyrique, ses œuvres deviennent une forme d’« écriture visuelle » qui transmet les émotions, la mémoire et la spiritualité. Elle y trouve un équilibre subtil entre maîtrise et libération, entre l’élan émotionnel et la quête intellectuelle.

Cette exposition marque une nouvelle étape dans le parcours de l’artiste, ouvrant des horizons sur un dialogue entre l’art traditionnel et les techniques numériques. Elle intègre notamment l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle dans sa pratique picturale. L’objectif n’est pas de dévaloriser la peinture, mais de l’étendre et de l’enrichir, d’amplifier la dynamique du mouvement dans la toile et d’élargir l’horizon de l’abstraction pour qu’elle devienne un pont reliant le tangible à l’immatériel.

À travers cette orientation, l’exposition offre au public une expérience à la fois sensorielle et intellectuelle. L’abstraction se métamorphose en un espace contemporain de réflexion sur la place de l’artiste face aux mutations technologiques actuelles, et en une invitation à reconsidérer notre rapport à l’image et au monde.