Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheïr Nouri.

Cité dans un communiqué, le chef de l’Etat a évoqué lors de cette réunion, le rôle de la commission tunisienne des analyses financières (CTAF) dans la lutte contre le blanchiment et la fuite de l’argent.

Dans ce contexte, le président Saïed a affirmé que d’importantes sommes d’argent sont transférées « dans l’obscurité » vers la Tunisie et d’autres sont placés à l’étranger et blanchis au profit de personnes physiques ou morales, bancaires ou non bancaires, sans nulle vérification ou contrôle.

Face à cette situation, le chef de l’État a souligné qu’il est temps de mettre fin à ces pratiques illicites et irrégularités, dès lors qu’elles sont contraires non seulement aux législations nationales mais aussi aux conventions et pactes internationaux.

Le président Saïed a, par ailleurs, estimé que la persistance de ces pratiques ne tient pas seulement à une législation déjà lacunaire régissant la matière mais également à des problèmes liés à son application, pressant les autorités chargées de mettre en œuvre cette législation à assumer leur pleine et entière responsabilité.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a évoqué le rôle de la Banque centrale de Tunisie dans le soutien de l’économie nationale, rappelant à ce propos que la BCT est un établissement public national doté de « l’autonomie » et non « de l’indépendance »

Revenant sur les résultats positifs obtenus récemment grâce aux choix nationaux, le président Saïed a cité la maîtrise de l’inflation, la stabilité du taux de change et l’augmentation des réserves stratégiques en devises, soulignant que ces indicateurs économiques positifs, aussi importants soient-ils, doivent nécessairement avoir un impact palpable sur la vie quotidienne des citoyens dans les différents domaines.