Le gouvernement fédéral allemand a annoncé son intention de prolonger jusqu’en 2035 l’exonération de la taxe automobile pour les véhicules électriques. Cette mesure, confirmée par le ministre des Finances Lars Klingbeil, vise à encourager davantage d’automobilistes à adopter l’électrique dans les années à venir.

Un projet de loi attendu

« Afin de mettre beaucoup plus de voitures électriques sur les routes dans les prochaines années, nous devons instaurer les bons incitatifs. C’est pourquoi nous continuerons d’exonérer les voitures électriques de la taxe automobile », a déclaré Lars Klingbeil à l’Agence de presse allemande. Un projet de loi concrétisant cette décision sera prochainement présenté.

Jusqu’à présent, l’exonération devait prendre fin pour les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2026. La nouvelle mesure prolongera cette dispense fiscale pour les véhicules mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2030, avec une durée maximale d’exonération de dix ans. Les propriétaires concernés pourront donc en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2035.

Un impact budgétaire mesuré

Selon le ministère des Finances, cette adaptation de la loi sur la taxe automobile devrait réduire les recettes fiscales de plusieurs centaines de millions d’euros dans les prochaines années. Toutefois, le gouvernement considère cette perte comme un investissement dans la transition énergétique et la compétitivité du secteur automobile allemand.

Une mesure soutenue par l’industrie

La décision s’inscrit dans le cadre du “Sommet automobile” prévu à la Chancellerie, sous la présidence du chancelier Friedrich Merz. L’événement réunira des ministres fédéraux, des représentants des Länder, de l’industrie automobile et des syndicats pour examiner un ensemble de mesures en faveur de l’électromobilité.

Hildegard Müller, présidente de l’Association de l’industrie automobile, a salué cette initiative. Elle a rappelé que la prolongation de l’exonération jusqu’en 2035 figurait parmi les engagements de la coalition gouvernementale. Selon elle, cette incitation fiscale est un levier essentiel pour soutenir la demande et éviter un ralentissement de la transition vers les véhicules zéro émission.