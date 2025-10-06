La Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton (SOTIPAPIER) porte à la

connaissance des actionnaires et du public qu’en raison d’un mouvement de grève en cours, son site industriel de Belli est actuellement à l’arrêt et que l’ensemble de la production a été suspendu.

Le mouvement de grève, initié par une partie du personnel, a débuté le 22 septembre 2025. Pour des raisons de sécurité et de disponibilité du personnel, la Société a suspendu toutes ses activités de fabrication. La direction poursuit des négociations actives et de bonne foi avec les représentants syndicaux.

La priorité de la Société demeure la sécurité des équipes et la résolution rapide des négociations sociales. Un plan d’urgence a été mis en place afin de limiter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour les clients.

La direction suit attentivement l’évolution de la situation et évalue l’impact potentiel sur

l’activité du quatrième trimestre 2025.

SOTIPAPIER s’engage à communiquer toute mise à jour significative conformément aux

règles du marché financier et réaffirme son engagement envers la sécurité de ses employés, la transparence vis-à-vis de ses actionnaires, et la pérennité de son modèle industriel et économique.