Le ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques a indiqué que la Société d’exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord exécute chaque année un programme de clôture du canal Medjerda, sur la base des demandes de l’Office national de la protection civile, et ce, aux points jugés prioritaires et à haut risque.

Le programme concerne les gouvernorats de La Manouba, Tunis, Ben Arous et Nabeul, sur une longueur totale de 240 km.

Le ministère précise, dans sa réponse à une question écrite adressée par le député Mohamed Ali Fnira, publiée sur le site officiel du Parlement, que la Société d’exploitation met en œuvre un programme annuel de clôture réparti entre les quatre gouvernorats, selon les priorités, le degré de risque, et les budgets alloués chaque année à partir des ressources propres de la société.

La question du député portait sur les dernières avancées du projet de protection du canal Medjerda, à travers la mise en place d’une barrière métallique du côté du village de Lakhouine, dans la délégation de Grombalia (gouvernorat de Nabeul).

Il a souligné l’importance de ce projet pour la protection des vies humaines face aux risques de chute dans le canal.