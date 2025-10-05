La sélection tunisienne d’aviron a largement dominé la 16ᵉ Régate internationale du Lac de Tunis, clôturée dimanche dans la capitale. Les rameurs tunisiens ont décroché un total de 20 médailles : 9 en or, 6 en argent et 5 en bronze, confirmant leur statut de référence régionale dans la discipline.

Une moisson record à domicile

Organisée sous l’égide de la Fédération tunisienne d’aviron et inscrite au calendrier officiel de la Fédération internationale des sociétés d’aviron (World Rowing), cette édition 2025 a rassemblé plusieurs nations arabes et africaines autour d’un programme complet.

Les représentants tunisiens ont brillé dans la majorité des catégories – U17, U19, U23, para-aviron et masters – s’imposant aussi bien en individuel qu’en duo et en équipage.

Les clubs et nations en lice

Derrière l’équipe nationale, le club Aviron pour Tous a pris la 2ᵉ place du classement général avec cinq médailles (2 or, 2 argent, 1 bronze). Le Maroc complète le podium grâce à deux podiums internationaux (1 argent, 1 bronze).

Le Soudan et les Émirats arabes unis terminent 4ᵉ ex aequo avec une médaille d’argent chacun, tandis que l’École de pêche de Tabarka et la Libye partagent la 6ᵉ place avec une médaille de bronze chacune.

Une vitrine pour l’aviron tunisien

Cette régate, devenue un rendez-vous incontournable dans la région MENA, confirme le dynamisme de la scène tunisienne. Elle offre aux jeunes rameurs locaux une expérience internationale précieuse et valorise le Lac de Tunis comme site sportif de référence.

Selon la Fédération tunisienne d’aviron, ces performances témoignent du travail de formation engagé ces dernières années et augurent d’un avenir prometteur à l’approche des prochaines compétitions continentales.