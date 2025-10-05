L’Américaine Amanda Anisimova, 4e mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 1000 de Pékin en battant la Tchèque Linda Noskova (27e) en trois manches, 6-0, 2-6, 6-2.

Un début de match maîtrisé

Anisimova a pris le contrôle dès les premiers échanges, imposant un rythme soutenu pour s’adjuger le premier set 6-0 en moins de 25 minutes. Plus agressive en retour et précise en fond de court, l’Américaine n’a laissé aucune ouverture à son adversaire.

Réaction de Noskova dans le deuxième set

La Tchèque Linda Noskova, finaliste pour la première fois dans un WTA 1000, a réagi dans la deuxième manche. Plus solide au service et plus incisive dans les échanges, elle a égalisé à un set partout en remportant le second set 6-2.

Anisimova conclut avec autorité

Dans le troisième set, Anisimova a rapidement repris l’ascendant. Elle a breaké à deux reprises pour s’imposer 6-2 et décrocher ainsi le quatrième titre de sa carrière. Ce succès vient s’ajouter à celui obtenu plus tôt dans la saison à Doha, confirmant sa régularité sur le circuit.

Une saison de haut niveau

Âgée de 24 ans, Anisimova confirme sa présence au plus haut niveau mondial. En plus de ses deux titres cette année, elle a atteint les finales de Wimbledon et de l’US Open, s’inclinant à chaque fois face à des joueuses du top 5. Cette victoire à Pékin renforce sa position parmi les favorites pour les WTA Finals de fin de saison.