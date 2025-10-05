La karatéka tunisienne Tesnim Essid a décroché, dimanche, la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 68 kg, lors de la Karaté 1 – Series A, compétition comptant pour la ligue mondiale de la discipline et disputée à Kuala Lumpur (Malaisie).

Un parcours maîtrisé jusqu’au podium

Dans le combat pour la troisième place, Essid s’est imposée face à la Bosniaque Ajla Sipovic sur le score serré de 4 à 3.

La Tunisienne avait jusque-là réalisé un parcours solide, éliminant successivement :

la Française Djihane Menacer (5-4),

la Chilienne Anastasiia Velozo (8-6),

l’Iranienne Mobina Kavyanicherath (5-4),

et la Kazakhe Dayana Darsenkaya (1-0).

En demi-finale, Essid a été stoppée par l’Allemande Madeleine Schroeter, qui l’a battue 4 à 1.

Deux podiums tunisiens à Kuala Lumpur

Cette médaille de bronze vient s’ajouter à celle en argent remportée vendredi par Tesnim Massakni dans la catégorie des plus de 68 kg, portant à deux le nombre de distinctions tunisiennes dans cette étape malaisienne du circuit mondial.