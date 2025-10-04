Manchester United a retrouvé le chemin de la victoire en Premier League en s’imposant à domicile contre Sunderland (2-0), samedi à Old Trafford, après sa défaite à Brentford le week-end précédent (1-2).

Démarrage rapide des Red Devils

Les hommes d’Erik ten Hag ont pris les commandes dès les premières minutes. Mason Mount a ouvert le score à la 8e minute d’une frappe placée, avant que Benjamin Sesko ne double la mise à la 31e, inscrivant ainsi son deuxième but en deux rencontres.

Porté par cette entame réussie, United a dominé la première période en maîtrisant le rythme du jeu et en limitant les occasions adverses.

Gestion maîtrisée et première pour Lammens

En seconde période, les Mancuniens ont géré leur avantage sans se mettre en danger. Le gardien belge Senne Lammens, recruté cet été en provenance du Royal Antwerp, a disputé sa première rencontre officielle sous les couleurs de Manchester United.

Serein sur sa ligne, il a signé un match propre, contribuant à ce premier clean sheet depuis trois journées.

Manchester United remonte au classement

Cette victoire met fin à une série de deux matches sans succès en championnat. Avec trois victoires, un nul et trois défaites, Manchester United totalise désormais 10 points et grimpe provisoirement à la 8e place du classement, en attendant les autres rencontres du week-end.