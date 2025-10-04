Les rencontres du deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai, disputées samedi, ont souri à Felix Auger-Aliassime et Kamil Majchrzak.

Le Canadien (tête de série n°12) s’est imposé face au Chilien Alejandro Tabilo, 6-3, 6-3, en à peine plus d’une heure de jeu. Solide au service et précis dans les échanges, Auger-Aliassime a maîtrisé son adversaire du début à la fin.

Majchrzak domine Nakashima

De son côté, le Polonais Kamil Majchrzak a créé la surprise en éliminant l’Américain Brandon Nakashima, 29e tête de série, sur le score sans appel de 6-4, 6-0.

Majchrzak, très régulier en fond de court, a accéléré dans la seconde manche, remportée en moins de trente minutes.

Suite du tournoi

Les deux joueurs valident ainsi leur billet pour le troisième tour du tournoi chinois. La suite du tableau se poursuivra dimanche, avec l’entrée en lice de plusieurs têtes d’affiche [à vérifier selon le programme officiel]