Le vaccin contre la grippe saisonnière sera disponible en pharmacies et dans les centres de santé de base à partir du 15 octobre en cours, a annoncé, hier soir, le ministère de la santé.

La grippe saisonnière qui se propage en automne et en hiver peut s’avérer dangereuse, notamment pour les catégories vulnérables et la vaccination annuelle offre une protection estimée entre 70 et 80 % et réduit les complications, ajoute le ministère dans un communiqué publié sur sa page officielle.

La même source précise que les catégories vulnérables sont les personnes âgées de plus de 60 ans, les patients atteints de diabète, de maladies cardiaques, d’hypertension, d’affections rénales ou d’obésité, les femmes enceintes, les enfants ainsi que le personnel de santé.

Le ministère rappelle que l’inscription se fait sur la plateforme nationale de vaccination sur internet evax.tn ou en en envoyant un SMS au numéro 85355 de la manière suivante : Evax*numéro de la carte d’identité*date de naissance (jjmmaaaa).